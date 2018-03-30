Дмитрий Азаров принял участие в сборах по весеннему призыву в Рощинском 

Сегодня в Волжском районе губернии, в пгт Рощинском, прошёл инструкторско-методический сбор по весеннему призыву. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте департамента информационной политики администрации губернатора Самарский области.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
Участие в сборе приняли главы муниципальных районов и руководители призывных комиссий, а также врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. «Президент ставит перед нами задачу по созданию армии нового поколения. Убеждён, что мы и впредь будем гордиться ребятами из Самарской области, проходящими срочную службу, так же, как мы гордимся сейчас нашей армией, нашими солдатами и офицерами», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
Подробный сюжет с военного полигона смотрите в нашем вечернем выпуске новостей.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области