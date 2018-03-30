Пользователи «Активного гражданина» одобрили проект благоустройства территории у Еврейского музея

Более 70% участников голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин» поддержали предложенный проект благоустройства территории у Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«В голосовании «Благоустройство территории у Еврейского музея и центра толерантности» приняли участие 23 тыс. 866 активных граждан, проживающих в СВАО, а также Пресненском и Тверском районах ЦАО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы пройдут на площади почти 3 га. Специалисты предлагают привести пространство в порядок — убрать провода под землю, смонтировать фонари, обустроить тротуары, высадить новые деревья и кустарники, создать цветники и газоны. Также предлагается оборудовать две детские площадки со всем необходимым, а вдоль прогулочной зоны установить лавки, урны, вазоны, точки велопроката и велопарковки.

«70,42% участников голосования поддержали предложенный проект благоустройства территории у Еврейского музея и центра толерантности. Из них более 170 человек представили свои предложения по благоустройству. Среди них — установить на территории фонтан, арт-объекты по теме толерантности, дополнительно озеленить территорию. Не поддержали проект благоустройства 10,26% участников, еще 19,32% — предпочли передать право решать этот вопрос специалистам», — отмечается в сообщении.