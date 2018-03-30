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Как списать расходы на ГСМ
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Как списать расходы на ГСМ 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин в очередной раз рассмотрел обращение по поводу учета расходов на топливо в целях налога на прибыль.
В своем письме финансовое ведомство сообщает, что порядок заполнения путевых листов не относится к его компетенции, с эти вопросом налогоплательщикам рекомендовано обращаться в Минтранс.
В пределах своей компетенции чиновники напомнили нормы НК РФ, по которым издержки на служебный транспорт и компенсации за использование личных автомобилей для рабочих поездок отнесены к прочим расходам организаций. При этом размер возмещения сотрудникам — мото— и автовладельцам ограничен Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92.
Кроме того, финансисты подчеркнули, что любые расходы в целях налога на прибыль должны быть обоснованы и документально подтверждены, что подразумевает, что доказательная база затрат оформляется в соответствии с законодательством РФ или обычаями делового оборота иностранного государства, если они были произведены заграницей.
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