Филатов пояснил, почему канул в Лету грандиозные проект «Рико»

Заместитель председателя правительства Орловской области Сергей Филатов на заседании облсовета 30 марта рассказал, почему не был реализован проект на 400 млн евро компании «Рико».

Предполагалось строительство в регионе обувной фабрики, кожевенного завода, мясокомбината и завода по глубокой переработке. Самый большой инвестиционный контракт в истории Орловской области был подписан с компанией из Словении в феврале 2017 года.

«Первоначально проекты по реализации четырех комплексов были заявлены по технологии словенской стороны — фирмы «Рико». Она предлагала свои услуги в организации кредитования, страхования, поставке завода комплектов на нашу территорию. В связи с санкциями условия кредитования изменились и потребовались серьезные гарантии от банка-партнера Российской Федерации . Мы обратились в ВЭБ , он выставил условия, которым наша «Агрофирма Мценская» не соответствует ни по выручке, ни по возможности гарантийных обязательств для реализации этих проектов. Мы обращались в отраслевые союзы с просьбой подобрать инвестора, так как не Орловская область собиралась эти заводы строить, а инвесторы, которым мы предлагали варианты переноса сюда производства. Санкции в части доступа инвестиционного дешевого ресурса и финансовым средствам мешают это делать».

Чиновник подчеркнул, что последние годы характеризуются снижением инвестиционной активности, и тем, что страна живет в изоляции. Поэтому все предприятия и все регионы нацелены на развитие существующих компетенций.

«Развитие экономики и поддержание стабильной инвестиционной активности обеспечивается именно крупными инвестиционными компаниями, прочно и стабильно работающими на орловской земле. Это заслуживает огромной благодарности, и они должны видеть нашу поддержку. Локомотивами инвестиционной деятельности являются «Знаменский СГЦ», «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток», — напомнил Сергей Филатов.

Чиновник сообщил, что объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в Орловской области в 2017 году составил 43,3 млрд рублей. Создано 455 новых рабочих мест.