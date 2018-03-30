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Эксперт прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
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Эксперт прокомментировал строительство «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство «Северного потока — 2». «Россия — последнее государство, которое должно выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2», после этого стартуют работы по непосредственной прокладке газопровода», — сказал Юшков.
Он не исключил, что маршрут трубопровода в конечном итоге изменят, и дело не только в вопросах охраны природы, хотя они не на последнем месте.
Как отметил эксперт, при работе с европейцами необходимо исключить любые негативные новости.
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал RT выдачу властями Германии разрешения на строительство «Северного потока — 2».
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
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