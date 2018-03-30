Эксперт прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Он не исключил, что маршрут трубопровода в конечном итоге изменят, и дело не только в вопросах охраны природы, хотя они не на последнем месте.

Как отметил эксперт, при работе с европейцами необходимо исключить любые негативные новости.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал RT выдачу властями Германии разрешения на строительство «Северного потока — 2».