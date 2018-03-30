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В Нефтеюганске подписано концессионное соглашение о создании детского сада
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В Нефтеюганске подписано концессионное соглашение о создании детского сада 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и генеральный директор ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация „Умничка“ Любовь Говоруха 30 марта подписали концессионное соглашение.
Суть документа в том, что инвестор без государственной поддержки за счет собственных средств (более 286 млн рублей) создаст дошкольное учреждение в городе. Оно будет создано на базе 3-этажного здания общей площадью около 4 тыс. кв м, расположенного в 13 микрорайоне, сообщает „Открытый регион“.
Здесь разместится дошкольное учреждение на 615 мест. Инвесторы обещают, что в здании будут применены технологии для сбережения здоровья детей (современная система вентиляции, установка галокамеры и т.д.), а также открыть детский кванториум на 26 направлений.
Глава города Сергей Дегтярёв отметил: „Уникальность проекта в том, что он сделан без бюджетных средств. Мы не вкладываем ни деньги города, ни деньги округа на создание этого объекта. Инвестор у нас социально ответственный, и он не только создает этот объект, но и делает его выгодным и для муниципалитета, и для жителей, и для самого себя“.
Фонд развития Югры оказал поддержку инвестору в рамках соглашения об организационном и информационно-консультационном сопровождении.
Стоит отметить, что подобный проект является первым в округе. Но в планах правительства открыть с помощью частных вложений около 40 детских садов и школ в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
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