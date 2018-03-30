«Дело Слуцкого» взволновало и новосибирцев

Помимо ответов самому парламентарию, на плакатах активистов были и обращения к преподавателю МГУ Виталию Третьякову , чье выступление в Новосибирском государственном университете вызвало среди студентов едва ли не большее возмущение, чем поведение Слуцкого.

Напомним, журналистки нескольких московских СМИ обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. С их слов, частично подтвержденных диктофонной записью, депутат Госдумы назвал журналистку Фариду Рустамову «зайчуткой» и предложил ей стать его любовницей. Девушка заявила об инциденте лишь несколько лет спустя.

Слуцкий отверг все обвинения в свой адрес, а комиссия Госдумы по этике не нашла в его поведении нарушений. И это вызвало возмущение в обществе.

Новосибирске скандал неожиданно оброс местными деталями, когда на лекции в НГУ декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков на вопрос студентов о том, что он думает о «деле Слуцкого», заявил, что тот, «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины или на какое-нибудь другое место». Студентов возмутило такое сексистское отношение к женщинам, и некоторые демонстративно покинули лекцию, а после потребовали извинений от университета за недостойное поведение декана и в числе других новосибирцев вышли с пикетом на улицы города 24 марта.

В акции, по словам организаторов, приняли участие около 25 человек. сменяя друг друга, девушки и молодые люди стояли с плакатами на ветру и под дождем. «Прохожие подходили, интересовались ситуацией, — рассказывает участница пикета. — Кто-то говорил, что мы молодцы, в основном мужчины. Кто-то просто, проходя мимо, показывал: „Класс!“ В целом реакция была позитивная».

Тем не менее далеко не все поддерживают обвинения в адрес депутата. Есть и те, кто оправдывает его поведение.

— Модельный закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин раскрывает понятие «сексуальное домогательство» — это аморальное поведение, связанное с недозволенными действиями сексуального характера лиц разного пола путем шантажа, угроз, выраженными словесно или физически, унижающими и оскорбляющими лицо, находящееся в трудовой, материальной или иной зависимости. Однозначно говорить, что в описанной журналисткой ситуации со Слуцким имело место именно сексуальное домогательство, учитывая отсутствие трудовой, материальной или иной зависимости, неверно.

— Журналистка молчала пять лет и обнародовала запись буквально накануне выборов. Складывается ощущение, что все это было спланировано и имело конкретные политические цели.

ПРОТИВ

— Домогательство — это хоть и в мягком варианте, но насилие, вторжение в частную жизнь. Нельзя нарушать границы другого человека. Если вы встретились по деловым вопросам, то нужно решать их, а не пытаться склонить к интимной близости.

— Своим оправданием Слуцкого комиссия ГД по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров.

— Депутат Слуцкий повел себя некорректно после заявлений журналисток. Вместо того чтобы извиниться и объяснить, что его неправильно поняли, он начал обсуждение в соцсетях и высмеял девушек.

Мнения

Александра ПОПОВА, организатор пикета:

— Думаю, что у любого нормального человека отношение к скандалу вокруг Слуцкого одно: омерзение. И мы решили выйти и в знак поддержки журналисток, и потому, что по-другому нельзя. Нет оправданий для домогательства и насилия, и, если Слуцкий останется на своем месте, это породит еще больше насилия. Ведь, если можно депутату, можно и учителю, воспитателю, работодателю — кому угодно. Мне страшно за тех, кто не может себя защитить, и мерзко от того, что его прикрывают.

Руслан ПАГАЕВ, руководитель ЮК «Юрисконсульт»:

— В силу своей профессии я выработал привычку не давать оценку каким-либо заявлениям до ознакомления с материалами дела. Нам сейчас известна ситуация, описанная СМИ, а так это или нет, решать только суду. Я нормальный человек, не приемлющий сексуального насилия либо домогательства, и если суд установит наличие в ситуации со Слуцким и журналисткой факт насилия либо сексуального домогательства, то я наравне со многими буду его осуждать. А пока не доказана вина, мы не вправе обвинять Слуцкого в домогательствах, как и обвинять журналистку в ложном доносе или клевете. Пусть эти вопросы решит судебная система. А мы посмотрим на результат.