Сенат парламента Узбекистана узаконил новую спецслужбу страны

Сенат парламента Узбекистана принял закон «О Службе государственной безопасности» — уполномоченного органа по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов страны от внешних и внутренних угроз. Об этом сообщают в пятницу местные информагентства.

Служба государственной безопасности (СГБ) стала правопреемницей Службы национальной безопасности. Она была образована 14 марта 2018 года указом президента. В комментарии к указу говорилось, что «исключение из названия ведомства понятия „национальная безопасность“ связано с необходимостью устранения фактора, который способствовал необоснованному расширению его полномочий, поскольку любая проблема локального масштаба могла рассматриваться как угроза национальной безопасности». Теперь ведомство с новым названием сосредоточит внимание на реальных угрозах государственной значимости.