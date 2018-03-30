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Сенат парламента Узбекистана узаконил новую спецслужбу страны
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Сенат парламента Узбекистана узаконил новую спецслужбу страны 

Парламентская газета 1 час назад
Сенат парламента Узбекистана принял закон «О Службе государственной безопасности» — уполномоченного органа по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов страны от внешних и внутренних угроз. Об этом сообщают в пятницу местные информагентства.
Служба государственной безопасности (СГБ) стала правопреемницей Службы национальной безопасности. Она была образована 14 марта 2018 года указом президента. В комментарии к указу говорилось, что «исключение из названия ведомства понятия „национальная безопасность“ связано с необходимостью устранения фактора, который способствовал необоснованному расширению его полномочий, поскольку любая проблема локального масштаба могла рассматриваться как угроза национальной безопасности». Теперь ведомство с новым названием сосредоточит внимание на реальных угрозах государственной значимости.
Преобразованию спецслужбы предшествовала отставка руководителей СНБ, в том числе её председателя — генерал-полковника Рустама Иноятова, который руководил ведомством более 22 лет.
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