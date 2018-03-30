Ещё
Таможенники в Стригино изъяли у туриста заспиртованную индийскую кобру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таможенники в Стригино изъяли у туриста заспиртованную индийскую кобру 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Во время таможенного досмотра у нижегородца, прилетевшего из Вьетнама, обнаружили заспиртованную редкую кобру, находящуюся под угрозой исчезновения. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы.
В чемодане туриста, прибывшего рейсом из Нячанга, обнаружили черную коробку с надписью «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень». Экспертиза необычного сувенира показала, что исследуемый объект является «Настойкой на змее и травах» или змеиным вином, в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).
Очковая змея находится под угрозой исчезновения и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). В связи с этим нижегородская таможня возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
Фото с сайта Приволжского таможенного управления.
Newsroom24: последние новости
36-летний Александр Сальников пропал в Сарове Итоги акции “Читаем Горького на иностранных языках” подведут 27 марта в Нижнем Новгороде Более 200 домов отключены от отопления в центре Нижнего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена594
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию618
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги159
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение