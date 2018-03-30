Таможенники в Стригино изъяли у туриста заспиртованную индийскую кобру

Во время таможенного досмотра у нижегородца, прилетевшего из Вьетнама , обнаружили заспиртованную редкую кобру, находящуюся под угрозой исчезновения. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы.

В чемодане туриста, прибывшего рейсом из Нячанга, обнаружили черную коробку с надписью «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень». Экспертиза необычного сувенира показала, что исследуемый объект является «Настойкой на змее и травах» или змеиным вином, в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).