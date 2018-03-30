Ещё
Колокольню монастыря Зосимова Пустынь отреставрируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве отреставрируют колокольню монастыря Зосимова Пустынь 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорнаследие согласовало проект реставрации четырех строений на территории Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова Пустынь в новой Москве, в том числе колокольни и дома причта, говорится в сообщении ведомства.
Все строения являются объектами культурного наследия регионального значения, отмечается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, в колокольне (1910-е годы) будет восстановлена облицовка внутренних стен, отреставрируют фасады, наличники оконных проемов. В доме с мезонином отреставрируют фасады и печи, некоторые дверные проемы переоборудуют под окна в соответствии с историческим периодом постройки в 1840-х годах.
Кроме того, реставрацию проведут в хозяйственном корпусе и доме причта с пристройкой начала ХХ века, добавляется в сообщении.
Троице-Одигитриевская Зосимова Пустынь — православный женский монастырь в поселении Новофедоровское, основанный в 1826 году. Главные каменные здания монастыря были возведены в середине ХIХ века. В 1925-1968 годах монастырь был приспособлен под инвалидный дом, а затем до 1998 года там располагался летний пионерлагерь Московского метрополитена.
РИА Недвижимость: последние новости
В рамках реновации жилья в Москве будут строить новые бомбоубежища Москалькова: необходимо провести независимую экспертизу на свалке Ядрово Сеть "Москино" отремонтировала пожарные системы кинотеатров в 2017 году
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена594
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию618
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги159
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение