Колокольню монастыря Зосимова Пустынь отреставрируют

В Москве отреставрируют колокольню монастыря Зосимова Пустынь

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации четырех строений на территории Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова Пустынь в новой Москве , в том числе колокольни и дома причта, говорится в сообщении ведомства.

Все строения являются объектами культурного наследия регионального значения, отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, в колокольне (1910-е годы) будет восстановлена облицовка внутренних стен, отреставрируют фасады, наличники оконных проемов. В доме с мезонином отреставрируют фасады и печи, некоторые дверные проемы переоборудуют под окна в соответствии с историческим периодом постройки в 1840-х годах.

Кроме того, реставрацию проведут в хозяйственном корпусе и доме причта с пристройкой начала ХХ века, добавляется в сообщении.

Троице-Одигитриевская Зосимова Пустынь — православный женский монастырь в поселении Новофедоровское, основанный в 1826 году. Главные каменные здания монастыря были возведены в середине ХIХ века. В 1925-1968 годах монастырь был приспособлен под инвалидный дом, а затем до 1998 года там располагался летний пионерлагерь Московского метрополитена.