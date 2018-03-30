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В Башкирии взорвали лед на реке
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В Башкирии взорвали лед на реке 

ufa1.ru 25 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Чишминском районе республики сотрудники МЧС провели взрывные работы. На реке Уршак спасатели взорвали толстую корку льда.
— Лед подорвали перед переправой на участке между селами Сабурово и Бекетово и Первомайский — Ляхов. Для работ использовали 600 килограмм тротила, — рассказали в МЧС республики.
Все работы были проведены по всем требованиям безопасности.
Спасатели взорвали лед на реке
Справка. Взрывные работы на льду проводятся спасателями регулярно. Ежегодно перед паводком толстую корку льда разрушают для образования полыней, устройства переправ, а также для предотвращения заторов льда у мостов.
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