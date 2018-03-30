Подводная одиссея потерянного фотоаппарата: как три года спустя камера вернулась к владельцу

Невероятная история везения и целой цепочки совпадений о фотокамере, которую уронили в море три года назад, потом ее вымыло на пляж в Тайване, где ее нашли и вернули владелице. Камеру, покрытую водорослями и наростами, обнаружила группа школьников с учителем и первоначально с трудом поняли, что это. Более того, несмотря на все злоключения морские, камера прекрасно работает.

Школьники разместили фотографию находки в Facebook и счастливая владелица камеры нашлась.

Источник: BBC Фотографии с той самой камеры.

«Я просто поверить не могла этому» — рассказала BBC Серина Цубакихара, владелица фотоаппарата. «Я была невероятно удивлена, когда друг рассказал мне об этом и прислал пост с фотографиями».

Серина Цубакихара, студентка японского университета, отдыхала на каникулах на острове Исигаки в 250 километрах от Тайваня. «Я ныряла с аквалангом, когда потеряла камеру. У моего друга кончился кислород в баллоне и я должна была ему помочь».

Камера уплыла из рук Цубакихары в сентябре 2015 года и она справедливо полагала, что потеряла ее навсегда. Но благодаря водонепроницаемому чехлу фотоаппарат отправился в подводную одиссею. Он проплыл сотни километров и в итоге оказался на берегу в Тайване. Где его и нашли школьники, очищающие пляж от мусора.

«Ее нашел 11-летний мальчик» — рассказал учитель Парк Ли. «Мы думали, что она точно сломана. Но случайно открыли чехол и обнаружили, что вода не проникла внутрь. Более того, мальчик нажал кнопку, камера включилась и даже была заряжена».

Парк Ли обсудил с детьми и они решили опубликовать некоторые сохранившиеся на устройстве фотографии. Кадры были сняты в Японии , поэтому они предположили, что и владелец японец. Поэтому пост опубликовали на китайском и японском языках.

В итоге публикацией поделились более 10 тысяч раз, пока наконец она не дошла до ничего не подозревающей владелицы Серины Цубакихары. «Я так рада и мне невероятно повезло испытать на себе чудо доброты незнакомых людей». Девушка собирается поехать в Тайвань в июне и поблагодарить учителя со школьниками, которые нашли ее давно потерянную камеру.