В Самарской области построят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов

Перечень поручений главы государства был опубликован по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря прошлого года. Одно из поручений касается повышения доступности медицинской помощи населению. Для решения этих важных вопросов, которые в первую очередь касаются жителей небольших и удаленных от региональных центров поселений, глубинки, как принято говорить, на 2018–2020 годы в стране планируется создать современные врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в населенных пунктах с численностью от 101 до 2 тысяч человек. Кроме того, планируется организовать передвижные мобильные комплексы в отдаленных поселениях, где проживает до 100 человек.

На решение этих задач Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей 45 регионам страны, среди них и Самарская область . На покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов нашему региону из этих средств выдается 9,6 млн рублей.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области, в шести населенных пунктах губернии необходимо построить фельдшерско-акушерские пункты. Среди них поселок Устряловский Большечерниговского района. Там проживает 141 человек, а ближайшее отделение врача общей практики находится за двенадцать километров в поселке Восточный.

Поселок Пролейка Елховского района, где проживают 172 человека, удален от Елховской центральной районной больницы на восемь с лишним километров. Жителям поселка Нугайка Похвистневского района, а таких на сегодня 159 человек, добираться до амбулатории села Алькино надо восемь километров.

В селе Печерское Сызранского района численность населения достигает 592 человека, однако до офиса врача общей практики Междуреченского поликлинического отделения добираться приходится все пятнадцать километров. На таком же расстоянии от ближайшего офиса врача проживают 163 человека поселка Нижнепечерское Приволжского района. В Хворостянском районе жителям села Соловьево (242 человека) за медпомощью приходится ехать за девять километров.

В региональном Минздраве отмечают, что вопрос строительства стационарных объектов здравоохранения в отдаленных районах находится на отдельном контроле, согласно пункту 3 «г» поручений Президента РФ, а также поручению губернатора Самарской области. Это значит, что срывы сроков их ввода практически исключены.

Заметно изменится доступность медпомощи и в малых населенных пунктах региона численностью до 100 человек. Самарская область получит 15,6 млн рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям таких сел, а их в губернии более трехсот. Перечень медицинских учреждений, в которые планируется поставка таких комплексов, определят комиссионно с участием главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области.