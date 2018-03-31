«Обошлись без кнутов, только пряниками». Новозеландцы провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Начало марта ознаменовалось для новозеландской компании Perpetual Guardian стартом удивительного эксперимента. Руководство перевело работников на график 4/3 вместо привычного всем 5/2. За четыре отработанных дня в неделю сотрудники получали как за стандартную пятидневку. О том, насколько эксперимент оправдал себя, расскажет «360».

Большая половина шестинедельного эксперимента уже прошла, и фирма подвела промежуточные итоги. Проспойлерим: все настолько хорошо, что в июле этого года компания решит, оставлять ли четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.

Новая система работы пришлась по душе сотрудникам Perpetual Guardian. Они отмечают, что за три недели уже появилось гораздо больше энергии для новых свершений — на работу летят как на праздник. Руководитель отдела кадров компании Кристина Бразертон заявила, что люди «использовали третий выходной, чтобы изменить свою жизнь» и возвращались к рабочему процессу «невероятно энергичными». Президент Perpetual Guardian уточнил, что сотрудники стали проводить больше времени, занимаясь тем, что они действительно любят.

В результатах отмечается, что производительность компании чрезвычайно повысилась с начала эксперимента. Бессмысленное общение у кулера с водой или за чашкой кофе прекратилось, люди настроились на серьезную работу, теперь ни одна минута не упускается.

«Все уйдут на удаленную работу»

Я глубоко уверен, что в будущем рабочее время будет сокращаться, все уйдут на удаленную работу. На производительность труда, на самом деле, влияет уровень сознания, уровень ответственности. Как только уровень сознания у людей будет расти, тогда и офис не нужен будет, люди будут работать из дома. Конвейер «пришел к семи утра и должен стоять на посту» — это привилегия роботов

— Анненков.

А вот самой трудолюбивой страной признаны не Япония или Китай , как можно было бы подумать. На самом деле, азиаты не входят даже в десятку государств с самым большим количеством рабочих часов в год. Тем не менее, бичом Японии все же является кароши — так в Стране восходящего Солнца называют переутомление от работы. Все дело в жестком, тоталитарном стиле управления в местных компаниях. Японцы буквально «горят на работе»: в 2016-м году родственники сотрудников многих компаний потребовали выплату полутора тысяч компенсаций за смерть на рабочем месте. Местные жители уверены: на самом деле, число жертв кароши гораздо больше, просто пугающую цифру постоянно скрывают.

Согласно данным ОЭСР, пятерка самых трудолюбивых стран выстраивается следующим образом:

Несмотря на официальную статистику, самой трудолюбивой страной сам себя провозгласил Китай. При этом жители КНР в общем-то не против такого расклада: услужливые китайцы готовы работать столько, сколько потребуется для того, чтобы жить на должном уровне. Средняя продолжительность рабочего дня для незажиточного китайца — 12–18 часов в сутки. В стране, конечно, существует множество государственных праздников, которые считаются официальными выходными, но многие граждане предпочитают в этот день поработать, чтобы получить больше денег. Интересно, как они выжили бы в эксперименте с изменением рабочего графика?

Мотивация не на процесс, а на результат

Работаешь меньше, но при этом пользы приносишь больше — это самый настоящий современный феномен. В чем секрет?

Бизнес-коуч

и психолог Александр Кичаев считает, что результат эксперимента по большей степени можно оправдать мудростью руководства компании, которое смогло правильно мотивировать своих сотрудников.

Скорее всего их замотивировали не на процесс, а на результат, у них этот лишний день, может быть, был позиционирован как некий бонус и как некое доверие — мол, смотрите, мы вам доверяем, все в ваших руках. Обычно это тоже дает человеку чувство ответственности, если у него высокая мотивация. И этим они мобилизовали внутреннюю силу, обошлись без кнутов, только пряниками

— Александр Кичаев.

При этом психолог отметил, что эксперимент сможет запустить процесс, который приведет к полному уходу Perpetual Guardian на удаленную работу. По его словам, к хорошему быстро привыкаешь и, возможно, вскоре работники потребуют урезания рабочей недели до трех дней, потому что смогут делать всю работу в этот срок. «Дальше дело за работодателями — идти ли им на полную удаленку и довести до того, что будет всего один присутственный день в офисе для общего совещания. Все зависит от мудрости руководителя и ответственности работников», — Кичаев.

Для того, чтобы работать меньше, но не терять производительности, считает Александр Кичаев, необходима в первую очередь работа над собой — как со стороны сотрудников компаний, так и со стороны руководителей.

Нужно всем заняться развитием эмоционального интеллекта. У нас раньше всегда оценивали людей только по IQ. Но если он знающий, но у него проблемы в управлении своими эмоциями и в мотивировании других, то хорошего управленца из него не получится. Необходимо вводить в компанию делегирующий стиль управления. Уходить от директивности, от понукания. А сотрудникам важно найти ту работу, которая приносит удовольствие, где они полностью раскроют все свои компетенции. Бывает, что человек работает на высокодоходной работе, но у него постоянный стресс, потому что он не очень хорош как специалист, постоянно боится ошибок. А если эти два фактора совпадают, то он как правило, работают хорошо и с мотивирующим фактором. И им довольны, и он собой доволен

— заключил психолог.