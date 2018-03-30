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Российские посольство настаивает на предоставлении доступа к Юлии Скрипаль
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Российские посольство настаивает на предоставлении доступа к Юлии Скрипаль 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛЬСТВО РФ В БРИТАНИИ РАДО ВЕСТЯМ ОБ УЛУЧШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ, НАСТАИВАЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОСТУПА К НЕЙ
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