Ещё
Закон о естественных монополиях отправляют на свалку истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о естественных монополиях отправляют на свалку истории 

Legal.Report 2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба предлагает упразднить закон о естественных монополиях. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.
В ФАС считают, что действующий закон препятствует переходу от естественно-монопольного состояния в состояние конкуренции. По словам Пузыревского, закон о естественных монополиях «выполнил свою историческую миссию». Но теперь он выполняет только две функции: «в нем содержится определение естественной монополии и перечислены сферы, которые относятся к такому состоянию».
ФАС намерена сделать эти положения отдельной главой в законе о защите конкуренции. Как отметил Пузыревский, концепция соответствующего законопроекта уже подготовлена.
Legal.Report: последние новости
ВККС оставила без мантии судью, чьи решения много лет не отменяла апелляция За ожоги в сауне клиентка спа-салона отсудила 250 000 руб. В руководстве СКР пьют так, что теряют $400 000
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена585
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию619
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги155
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение