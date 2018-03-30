Закон о естественных монополиях отправляют на свалку истории

В ФАС считают, что действующий закон препятствует переходу от естественно-монопольного состояния в состояние конкуренции. По словам Пузыревского, закон о естественных монополиях «выполнил свою историческую миссию». Но теперь он выполняет только две функции: «в нем содержится определение естественной монополии и перечислены сферы, которые относятся к такому состоянию».

ФАС намерена сделать эти положения отдельной главой в законе о защите конкуренции. Как отметил Пузыревский, концепция соответствующего законопроекта уже подготовлена.