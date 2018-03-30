Омским фермерам, пострадавшим от АЧС, выдают цыплят

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Региональный Минсельхоз с марта начал бесплатно выдавать фермерам, пострадавшим в 2017 году от африканской чумы свиней, суточных петушков яичных кроссов. Цыплят с птицефабрик забирают главы сельских поселений, а затем согласно спискам раздают жителям деревень и сёл.

Всего по состоянию на 30 марта фермерам выдали уже 120 тыс. цыплят: 45 тыс. — на Любинской птицефабрике и 75 тыс. — на Иртышской. Ещё 140 тыс. цыплят в начале апреля планируют выдать владельцам личных подсобных хозяйств Любинского, Калачинского, Таврического, Азовского, Саргатского и Исилькульского районов.

Отметим, что всего до июля 2018 года птицефабрики планируют выдать 675 тыс. петушков.