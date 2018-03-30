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Омским фермерам, пострадавшим от АЧС, выдают цыплят
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Омским фермерам, пострадавшим от АЧС, выдают цыплят 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Региональный Минсельхоз с марта начал бесплатно выдавать фермерам, пострадавшим в 2017 году от африканской чумы свиней, суточных петушков яичных кроссов. Цыплят с птицефабрик забирают главы сельских поселений, а затем согласно спискам раздают жителям деревень и сёл.
Всего по состоянию на 30 марта фермерам выдали уже 120 тыс. цыплят: 45 тыс. — на Любинской птицефабрике и 75 тыс. — на Иртышской. Ещё 140 тыс. цыплят в начале апреля планируют выдать владельцам личных подсобных хозяйств Любинского, Калачинского, Таврического, Азовского, Саргатского и Исилькульского районов.
Отметим, что всего до июля 2018 года птицефабрики планируют выдать 675 тыс. петушков.
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