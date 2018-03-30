Временное прекращение движения на месте строительства великолукского путепровода по улице Дьяконова продлено ещё на полгода 

Временное прекращение движения на месте строительства великолукского путепровода в районе улицы Дьяконова продлено ещё на полгода — с 1 апреля по 19 октября включительно, соответствующий приказ подписан и.о. председателя регионального комитета по транспорту Игорем Сильченковым. Комитет определил следующие пути для объезда по улице Дьяконова: проспект Ленина, Октябрьский проспект, улица Энгельса. Напомним, в конце 2017 года было продлено перекрытие улиц Промышленной, Ухтомского и Лермонтова — также до 19 октября 2018 года включительно. Ограничение связано со строительством великолукского путепровода. Отметим, приказ продлевается второй раз. По информации на начало марта на путепроводе завершены работы по установке перильного ограждения на путепроводе тоннельного типа и подходах к основному путепроводу по левому и правому направлению, выполнена установка барьерного ограждения на основном путепроводе по левому направлению. Завершается установка опор наружного освещения на подходах к путепроводу и на самом путепроводе, производится установка бортового камня на сопряжении проезжей части и тротуара по левой стороне, а также разделительной полосе. Закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады съезда. Закончены работы по устройству опалубки плиты проезжей части и заканчиваются работы по армированию плиты проезжей части пролета. Заканчивается отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады съезда. Продолжаются работы по устройству ливневой канализации по улице Ухтомского. Ведётся обратная засыпка несущих конструкций путепровода тоннельного типа. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».