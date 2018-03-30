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На улице Советской в Волгограде начали укладывать новые трубы
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На улице Советской в Волгограде начали укладывать новые трубы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты завершили демонтаж старой теплотрассы на улице Советской в границах улицах Володарского и Ленина в центре Волгограда и приступили к укладке новых труб.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», рабочие монтируют трубы в ППУ-изоляции. За счет последней срок службы коммуникаций, отвечающих за подачу тепла, увеличивается до 25 лет. Параллельно сейчас идет опрессовка муфт и заливка неподвижных опор, необходимых для фиксации труб в условиях воздействия давления и высоких температур. Реконструкцию тепломагистрали ведут в рамках инвестпрограммы.
Напомним, что замена трубопровода началась 12 марта. На время проведения работ в границах улиц Володарского и Ленина ограничены движение и стоянка машин.
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