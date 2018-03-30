Дизель, Нобель и Тесла. Что строили известные ученые в Самарской области

Недавним решением комитета губернской думы Самарской области остров Коровий на стрелке Волги и Самары включили в лесопарковый защитный зеленый пояс, так называемый «Зеленый щит». Статус городского сильно заросшего деревьями и кустарниками острова наконец определён. Но страница альтернативной истории Самары, связанная с этим местом, ещё не дописана.

Заповедник стариков

Идеи капитального освоения острова в разные годы будоражили умы местных властей и бизнесменов не один год. В 2007-м на этом клочке суши планировали построить масштабный парк развлечений, своего рода аналог американского Диснейленда. Планы изменились в 2008 году, на этот раз Коровий должен был стать архитектурным заповедником, куда из Самары перевезут все деревянные дома.

А вот в 2009-м, когда Самара была включена в список городов, претендующих на проведение ЧМ, этот остров был в шорт-листе горадминистрации по возведению в этом близком от города, но труднодоступном месте стадиона на 25 тыс. мест. Но планы так и остались планами, а теперь островок включен в защитный зеленый пояс и его вовсе оставят в покое.

Руководитель историко-краеведческой группы «Авеста» Игорь Павлович уверяет, что планы по освоению Кровьего откладывались неспроста, все дело во вмешательстве в деятельность человека неких скрытых сил. Аномальщине, одним словом.

Выжгли напалмом

В конце XIX века генеральный план Самары сильно отличался от современного. В первую очередь тогда планировалась застройка и реконструкция районов, прилегающих к реке Самаре. Волжский склон считался неблагоприятным и отводился лишь под технические нужды. Особенно остро в то время стояла проблема очистки очистных сооружений. Переговоры по устройству канализации велись с несколькими иностранными фирмами. Тендер выиграла немецкая компания.

«В городском архиве нам удалось найти пояснительную записку к проекту благоустройства водостоков Самары, подготовленную группой специалистов из Франкфурта-на-Майне , датируемую 14 ноября 1907 г»., — рассказывает Игорь Павлович.

Там, в частности говорится, что склоны, на которых расположена Самара, дают возможность большую часть канализационных и ливневых стоков отвести без применения искусственной перекачки на Коровий. В кратчайшие сроки на острове должен появиться целый комплекс, включающий здания для машин, жилые дома для обслуживающего персонала, осветительные и очистные сооружения с осадочными бассейнами. С городским хозяйством всё это должно было соединиться системой эстакадных мостов и подземно-подводным тоннелем. Для создания громадного технического парка собирались применить новейшие разработки немецкого инженера Рудольфа Дизеля. Историки раскопали еще один малоизвестный факт, из которого следует, что в те годы на острове Коровий находилась одна из крупнейших нефтяных факторий «Товарищества братьев Нобелей». А Рудольф Дизель приблизительно в то же время писал своей жене:

«Запомни сегодняшнюю дату, 16 февраля 1898 года. Это день моего союза с Нобелем, по всей видимости, рубеж для событий, которые потрясут мир… ».

Известно, что франкфуртские проектировщики намеревались применить на практике и некоторые идеи Николы Теслы . Ради чего нефтяные и динамитные короли Нобели, инженерный гений Дизель и физик Тесла хотели заключить союз? Ответ на этот вопрос найти будет непросто. Пока найдены только косвенные доказательства того, что на самарском острове Коровий под видом системы ассенизации планировалось создать нечто невероятное. И вполне возможно, что секретный объект, замаскированный под строительство очистных сооружений, все-таки был реализован.

Иначе, как объяснить, тот факт, что в сравнительно небольшой срок управления Самарой белочехами основные силы их речного флота были задействованы на контроле реки Самары и острова Коровий? Или туманную историю о странном вооруженном десанте в 1941. Тогда остров был захвачен и удерживался неизвестными лицами почти сутки. А регулярные внутренние войска, которые были задействованы в штурме и освобождении Коровьего, получили приказ — «пленных не брать». Для большей убедительности солдатам рассказали о какой-то смертельной заразе, которой заражены неизвестные захватчики. Завладев островом, военные залили всю его территорию керосиново-мазутной смесью и подожгли.

Самара с минусом или плюсом?

Остров Коровий претендует на роль «терры инкогнита» ещё по одной причине. Как считает исследователь непознанного, этот клочок суши является очень мощной геопатогенной зоной, феномен которых давно в мире известен. Почти все учёные планеты связывают существование «осей зла» с геологическими разломами в недрах планеты. Под влиянием вращения Земли на больших глубинах смещаются тектонические блоки. При этом разрываются химические связи в породах, состоящих из минералов, о6разуется «деформационная» высоковольтная плазма. Её мельчайшие частицы поднимаются к поверхности Земли. Вот и возникают аномалии. В этих зонах земная мантия выделяет радон, гелий, ртутные пары и прочие вредные для человека газы. Кроме того, в местах разломов, и особенно в узлах их пересечения, наблюдаются изменения магнитных и электрических полей, активное развитие патогенных форм бактерий и микробов, нарушения ионного состава воздуха, жуткие дорожные аварии и многие другие неприятности.

Самые сильные «оси зла» областной столицы и окрестностей исследователи нашли в ходе изучения их противоположностей — линий со знаком «плюс». С помощью студентов аэрокосмического лицея краеведы выяснили, что христианские храмы строились на самых крепких и устойчивых породах, которые сформировались ещё в доисторическую эпоху. Тогда на территории Среднего Поволжья плескалось Акчагылское море. В более поздние времена, когда море постепенно высыхало, на его месте образовалось несколько огромных озёр. Вода оставалась в самых глубоких местах, «проедала» крепкий морской грунт.

Поэтому позже центры озёр провалились карстовыми пустотами. А на берега палеозёр волны выносили остатки раковин, моллюсков, реликтовых водорослей. Сцементированные временем устрицы и водоросли и стали гранями земли, наиболее устойчивыми к колебаниям земной коры. Сегодня эти древние «берега» уже никак не связаны с природным рельефом. Но в энергии самой Земли эти линии — их ещё называют леи — остались. Какая интуиция подвигала строителей возводить культовые сооружения именно в таких, устойчивых к разрушениям, местах, доподлинно неизвестно. Но только на одной горизонтальной лее, проходящей через Самару, находятся, например, церквь Иоанна Предтечи, Воскресенский собор, часовня святой Елены. Это только в Самаре, если продолжить лею в область, на её траекторию «лягут» и центральный собор города Сызрани , и церковь села Красный Яр, а также древние мегалитические капища языческой мордвы и чувашей.

Так пересекают Самару геологические разломы.

Болезнетворный источник

В ходе изучения «благодатных» геоэнергетических линий исследователи попутно определили и две зоны города, характеризующиеся повышенным уровнем разрушения. Вычислить их помогли те же церкви. Вернее, упоминания о них в архивных документах: все культовые сооружения, построенные когда-то в аномальных местах, были разрушены. Зато собранные в архивах группы «Авеста» странные истории о необычном происходили как раз в точках, располагающихся вдоль двух линий. Первая линия исходит с острова Коровий, пересекает город в районе перекрёстка улиц Ленинской и Чкалова и упирается в посёлок Зубчаниновка.

Здесь наблюдались пирогенез, сейсмическая активность, странные взрывы и пожары. Вторая «ось зла» идёт от посёлка Задельное через Жигули вдоль проспекта Кирова. Эта линия характеризуется высоким уровнем автомобильных аварий, нарушением работы различных механизмов, эпидемиями и странными заболеваниями. Кроме того, исследователи выделили некую микроструктуру с центром в районе пересечения улиц Чкалова (стояние Зои) и Братьев Коростелёвых (уходящий в глубь земли колодец, который удалось пройти спелеологам на сто метров, и поспешно засыпанный строителями) с некими «отростками» в направлении на остров Проран, посёлок Подгоры

Загадки это место продолжает преподносить до сих пор. Например, когда всерьёз намеревались строить стадион к ЧМ-2018 на месте речного порта, проектировщики, изучавшие старинные карты, обнаружили на схемах тоннель, пусть и малюсенький, но наверняка когда-то действующий.