Около 20 депутатов Госдумы пока не сдали декларации о доходах

1 апреля истекает срок, до которого депутаты должны отчитаться о доходах за прошлый год. Около 20 из 446 народных избранников (с учетом сложивших мандаты) пока не сдали свои декларации, сообщают в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседаниипризвал коллег уложиться в указанные рамки. На тот момент декларации сдали 397 депутатов.

— В работе порядка 37 деклараций тех, кто уже взаимодействует с соответствующим подразделением Госдумы. 12 депутатов не проявляли активность, — проинформировал спикер.

На данный момент осталось 20 не сдавших, уточнила сегодня в комментарии ТАСС последнюю информацию председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская . Впрочем, она выразила веренность, что парламентарии уложатся до конца текущей недели.

Одновременно она напомнила, что за неподачу декларации в срок или сообщение недостоверных сведений грозит ответственность вплоть до лишения мандата. Заседание комиссии, по предварительной информации, планируется на 11 апреля.

Напомним, что сведения, предоставленные депутатами, будут опубликованы после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций. Что касается спикера Госдумы, то он пожертвовал на благотворительность половину своих доходов за 2017 год — свыше 25 млн 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Володина.