Арктическим авиаперевозчикам обещают нулевую ставку НДС

Для авиаперевозчиков, специализирующихся на пассажироперевозках внутри Арктической зоны России , необходимо установить нулевую ставку НДС. По мнению ямальских депутатов, социально-экономический эффект от увеличения спроса на авиаперевозки и улучшения качества жизни окажется выше выпадающих доходов предлагаемой меры стимулирования.

«Нужно искать и использовать возможности, которые дадут новый импульс развитию транспортной инфраструктуры», — прокомментировал председатель Комитета Заксобрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин

Напомним, в Новом Уренгое прошло выездное заседание комитетов ямальского парламента, на котором депутаты, главы муниципалитетов, представители органов местного самоуправления и федеральных органов госвласти, руководители предприятий и общественники говорили о реалиях и перспективах развития транспортной инфраструктуры в Арктике.