Ещё
Арктическим авиаперевозчикам обещают нулевую ставку НДС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арктическим авиаперевозчикам обещают нулевую ставку НДС 

ИА Север-Пресс 26 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Для авиаперевозчиков, специализирующихся на пассажироперевозках внутри Арктической зоны России, необходимо установить нулевую ставку НДС. По мнению ямальских депутатов, социально-экономический эффект от увеличения спроса на авиаперевозки и улучшения качества жизни окажется выше выпадающих доходов предлагаемой меры стимулирования.
«Нужно искать и использовать возможности, которые дадут новый импульс развитию транспортной инфраструктуры», — прокомментировал председатель Комитета Заксобрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.
Напомним, в Новом Уренгое прошло выездное заседание комитетов ямальского парламента, на котором депутаты, главы муниципалитетов, представители органов местного самоуправления и федеральных органов госвласти, руководители предприятий и общественники говорили о реалиях и перспективах развития транспортной инфраструктуры в Арктике.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Тюмени создали Арктическое сообщество. Оно займется потерями льда и изучением нефтедобычи На "Лицах Ямала" пытаются нажиться мошенники. Берегитесь! На Ямале будут растить блестящих дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена246
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»145
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги112
Тест: Угадайте вора в законе35
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию575
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение