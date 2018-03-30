Основные земляные работы на полигоне «Кучино» в Подмосковье начнут не раньше лета

Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.

"Это сложный технологический процесс В апреле-мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", — сказал он.

Юров отметил, что земляные работы по выравниванию склонов «Кучина» могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Собеседник агентства добавил, что для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что сейчас установлены на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Также власти будут передавать в учебные учреждения информацию об уровне загрязнения воздуха, если будут выбросы свалочного газа или плохие для рассеивания загрязняющих веществ условия.

Ранее сообщалось, что полигон «Кучино», закрытый по требованию президента Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание «саркофага» с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при смешивании воды с гниющим мусором — прим. ТАСС).