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Основные земляные работы на полигоне «Кучино» в Подмосковье начнут не раньше лета
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Основные земляные работы на полигоне «Кучино» в Подмосковье начнут не раньше лета 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Основные земляные работы в рамках рекультивации полигона бытовых отходов «Кучино» в Балашихинском городском округе Московской области начнутся не раньше лета 2017 года, сообщил ТАСС в пятницу глава муниципалитета Сергей Юров.
Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.
"Это сложный технологический процесс В апреле-мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", — сказал он.
Юров отметил, что земляные работы по выравниванию склонов «Кучина» могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Собеседник агентства добавил, что для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что сейчас установлены на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Также власти будут передавать в учебные учреждения информацию об уровне загрязнения воздуха, если будут выбросы свалочного газа или плохие для рассеивания загрязняющих веществ условия.
Ранее сообщалось, что полигон «Кучино», закрытый по требованию президента Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание «саркофага» с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при смешивании воды с гниющим мусором — прим. ТАСС).
Потом на «Кучино» уложат плодородную почву, высадят растения, сделают рекреационную зону, и свалка станет частью паркового пространства «Зеленый коридор», которая протянется от парка «Пехорка» в северной части Балашихи через Железнодорожный к Пестовскому парку. Стоимость рекультивации «Кучино», достигшего за время своей эксплуатации высоты в 50 метров и площади 50 гектаров, предварительно оценивали в 3,8 млрд рублей.
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