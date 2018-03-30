Спирт пустят на топливо. Поможет ли биоэтанол побороть нелегальный бизнес?

Северная Осетия ждёт нового закона о биоэтаноле, чтобы запустить остановленные спиртовые заводы. Общественники опасаются, что нелегального спирта станет ещё больше, а правоохранители СКФО продолжают отлавливать контрафактный алкоголь.

Разбавят Бензин

Правительство России отправило в Госдуму законопроект об обороте биоэтанола, который позволит улучшать бензин 99-процентным денатурированным спиртом. Больше всего этот правовой акт нужен Северной Осетии, где простаивает 17 из 25 заводов. Им не дают лицензию на производство спирта, чтобы не было излишков.

«Общая мощность заводов республики более 65 млн декалитров спирта в год, а потребность России порядка 40-45 млн декалитров, — комментирует ситуацию руководитель республиканского управления по госрегулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров. — А ведь в нашей стране есть и другие заводы, в том числе на Северном Кавказе».

Переоборудовать спиртовое производство под биоэтанол, по его словам, нетрудно. Нужна лишь дополнительная колонна, в которой будут отделять избыточную воду. Если в обычном спирте допустимо 3,4% воды и примесей, то в биоэтаноле — не более 1%.

«В зависимости от мощности завода переоборудование будет стоить от 60 до 100 млн рублей, и владельцы простаивающих предприятий готовы вложить собственные средства», — уточнил Батраз Хидиров.

Запуск заводов, по подсчётам североосетинских властей, позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест на самих предприятиях и 5 тысяч рабочих мест в смежных сферах экономики. Сельскому хозяйству, которое страдает от низких цен на зерно пшеницы, будет, куда сбывать богатый урожай.

Качество бензина тоже должно повыситься, так как биоэтанол повышает октановое число. 19 научных организаций России подтвердили осетинскому правительству, что это одна из лучших добавок к топливу в мире. В России в бензин, как указано в законопроекте, можно будет добавлять не более 5% биоэтанола.

Как защититься от нелегалов?

Идея развивать производство биоэтанола в России родилась в борьбе против контрафактного спирта и алкоголя. Спиртзаводам хотят предоставить легальную альтернативу. А чтобы они не пытались приторговывать контрафактом, законопроект предусматривает несколько защитных мер.

Если предприятие переходит на биоэтанол, оно лишается права производить пищевой спирт. Конечный продукт нужно будет денатурировать, то есть добавлять спецкомпоненты, которые не позволят использовать его в пищевых целях. Но зато биоэтанол планируют освободить от акциза.

Однако руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев ставит под сомнение эффективность госконтроля в области производства спирта сейчас и биоэтанола в будущем. Нелегальный спирт, по его мнению, никуда не делся, и на его основе работают подпольные алкогольные цеха.

«70% алкогольного рынка — контрафакт. После долгих споров с нами это признал и Минпромторг , — напоминает общественник. — Можно много рассуждать, почему это происходит, начиная от глупости и заканчивая коррупцией. Но законодательная инициатива по биоэтанолу при слабом контроле и слабой степени ответственности на всех этапах производства, хранения и продажи приведёт к ухудшению ситуации. Я опасаюсь, не будет ли это брешью, через которую к нам хлынет ещё больше нелегального спирта. Не хотел бы выглядеть скептиком, но когда по вине алкоголя ежегодно погибают более 500 тысяч россиян, нужно быть максимально острожным и аккуратным».

Сама идея улучшать качество бензина Хамзаеву нравится. Но побороть нелегальный оборот она не сможет, уверен он, хотя бы потому, что производство контрафактного алкоголя — высокорентабельный бизнес.