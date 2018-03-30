Считай деньги смолоду. В крае пройдет Всероссийская неделя финграмотности

Подрастающие поколения живо интересуются темой денег, вопросами их экономии и приумножения, особенно когда такие взрослые, на первый взгляд, вопросы разъясняются в доступной и занимательной форме.

По традиции мероприятия в рамках предстоящей недели финграмотности пройдут при поддержке министерства финансов Ставропольского края . С Ларисой Калинченко , заместителем председателя Правительства СК — министром финансов, мы беседуем о том, чем будет наполнена обучающая неделя и насколько подростки и молодежь вообще интересуются финансами.

Юлия Новикова, корреспондент: Давайте начнем разговор с несколько глобального вопроса. Лариса Анатольевна, зачем, на ваш взгляд, нужно говорить о деньгах с теми, кто их еще не зарабатывает?

Лариса Калиниченко: Очевидно, что в будущем молодому поколению придется принимать больше самостоятельных финансовых решений, чем их родителям, выбирать из множества финансовых продуктов и услуг. И по большому счету было бы несправедливо оставлять их без необходимых для современной жизни знаний.

Кроме того, я уверена в том, что надо развивать культуру отношения к деньгам. Даже детьми они не должны восприниматься лишь как праздник (а именно с этим многие ассоциируют финансы), это прежде всего труд. И приумножить его плоды или реализовать какие-то мечты и цели можно в том числе за счет разумного обращения с финансами.

Ставропольский край уже накопил определенный опыт преподавания финансовой грамотности в школах. И поверьте, дети проявляют большой интерес к таким занятиям. На уроках ребята учатся составлять домашний бюджет, выясняют эффективные способы управления деньгами, узнают признаки мошеннических схем и осваивают основные инструменты личной финансовой безопасности. В игровой форме их учат принимать конкретные решения, исходя из имеющихся знаний. А они в свою очередь несут эту тему домой, обсуждают и иногда учат многому своих родителей.

— Расскажите о концепции предстоящей недели и о том, чем она будет наполнена.

— Наш край вошел в число девяти пилотных регионов, в которых Неделя проводится уже четвертую весну подряд. Хотя тенденции развития интереса к теме показывали вовлечение все большего количества регионов страны.

В прошлом году, например, в Неделе поучаствовала вся страна. Традиционно Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи включает разнообразные мероприятия. Но все они имеют единую задачу — обратить внимание ее участников на необходимость разумного финансового поведения.

В этот раз было решено «привязать» Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи к предстоящему чемпионату мира по футболу, хозяйкой которого в 2018 году выступает Россия . Потому старт недели пройдет в формате турнира по финболу — командной интеллектуальной викторины. Она пройдет одновременно в Ставропольском аграрном университете и Дворце детского творчества. Турнир позволит ребятам проверить финансовые знания и блеснуть эрудицией в области спорта.

К слову, состязательность будет присутствовать и во многих других форматах. Так, готовятся весело и интересно говорить о финансах участники Межрегионального межвузовского Клуба Веселых и Находчивых «Удивляем финансовыми голами!». В знаниях по финграмотности сразятся финалисты олимпиады для старшеклассников, а школьникам и студентам сузов будет предложено пройти занимательный пешеходный квест, который в предыдущие годы имел большую популярность. Участники краевого молодежного форума «Финансовая грамотность — знания для жизни!» в Пятигорске защитят командные проектные работы.

Не обойдется и без традиционных конкурсов рисунков и фотографий. Кроме того, в течение недели любому желающему можно будет посетить бесплатные лекции, мастер-классы, экскурсии, а также в режиме онлайн задать вопросы ведущим финансистам.

К организации на Ставрополье мероприятий в рамках всероссийских акций мы подходим очень ответственно, стараемся сделать их действительно интересными. Уверена, что и нынешняя Всероссийская неделя финансовой грамотности обязательно привлечет внимание молодежи к необходимости развивать свои финансовые навыки и покажет, что финансовое просвещение может быть не только полезным для их будущего, но и доступным и интересным даже в юном возрасте.

— В последние годы очень часто Ставрополье называют в числе лучших регионов, успешно реализующих программу повышения финансовой грамотности.

— В современных экономических условиях остро стоит проблема низкого уровня финансовой грамотности граждан нашей страны в целом и наших земляков в частности. К примеру, по данным ГУ МВД России по Ставрополью, в 2017 году в крае зарегистрировали более 2000 виртуальных мошенничеств. И обратившиеся в полицию — это только часть пострадавших, ведь некоторые не спешат обращаться в правоохранительные органы, так как считают деньги безвозвратно утраченными.

Для роста благосостояния любой семьи и обеспечения личной финансовой безопасности нужно знать, как не попасться на уловки аферистов и защитить свои права, если их нарушают, а также уметь правильно выбирать банковские и страховые продукты, и многое другое.

2014 году мы стали участником всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Формы просвещения используются самые разные: лекции, семинары, информационно-развлекательные мероприятия, конкурсы, квесты. Чтобы весь этот инструментарий эффективно работал, были определены целевые аудитории, которые нужно обучать. Исходя из особенностей каждой из них проводятся конкретные мероприятия образовательного, учебно-развлекательного или информационного характера.

Особое внимание уделяется учащимся средних и профессиональных образовательных организаций, студентам вузов. Они — потенциальные потребители всего спектра современных финансовых услуг. Вместе с тем поставлена важная задача помочь и людям пенсионного возраста лучше ориентироваться в финансовом мире с его онлайн-технологиями. На них ориентированы специальные программы, разъясняющие, как безопасно инвестировать, сохранять свои пенсионные средства и накопления за трудовую деятельность.

Кроме того, созданным на базе минфина Региональным центром финансовой грамотности населения ежегодно проводится большое количество обучающих мероприятий и для других аудиторий: предпринимателей, журналистов, педагогов и др.

— Здесь, конечно, встает вопрос подготовки кадров.

— Безусловно, кто будет учить — это принципиально важный момент. Упомянутый выше Региональный центр финансовой грамотности населения совместно с краевым минобром координирует всю образовательную деятельность, которая ведется в рамках данной программы. 1000 учителей школ, сузов и воспитателей детских домов закончили специально разработанные курсы обучения на базе Северо-Кавказского института РАНХиГС , методический центр СтГАУ обучил 315 тьюторов, СКФУ обучил 60 преподавателей вузов.

Теперь все эти специалисты имеют возможность квалифицированно работать с учащимися школ, студентами неэкономических специальностей сузов и вузов, а также населением. Только за прошлый год наши тьюторы на безвозмездной основе передали полученные знания населению — посредством лекций и семинаров в трудовых коллективах — на более чем 560 лекциях в трудовых коллективах. За эту, без преувеличения, просветительскую деятельность хочу сказать им слова благодарности, и выразить уверенность, что их деятельность и в дальнейшем будет носить системный и комплексный характер.

— Как будет развиваться программа повышения финансовой грамотности населения?

В прошлом году была утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. От нее ждут мультипликативного эффекта: предполагается, что наиболее эффективные программы и практики повышения финансовой грамотности будут масштабированы на всю страну, чтобы выработать скоординированные меры с другими ключевыми ведомствами и участниками, которые также занимаются этой тематикой.

Ознакомиться с графиком проведения мероприятий в Ставропольском крае и записаться на заинтересовавшее событие можно на портале fingram26.ru.