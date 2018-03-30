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Минсельхоз предложил разрешить охотиться на байкальскую нерпу
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Минсельхоз предложил разрешить охотиться на байкальскую нерпу 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Право охоты на байкальскую нерпу предлагается вернуть в проекте приказа Минсельхоза России о внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Байкальская нерпа — единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. Промысел этого животного был запрещен в 2009 году, право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Ученые отмечают, что этот вид животного по интеллекту не уступает дельфину.
В октябре на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Эксперты назвали одной из основных причин значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.
В проекте приказа говорится, что запрет на добычу будет распространяться на кормящих самок байкальской нерпы и детенышей на стадии белька. При этом убивать животное будет запрещено «на плаву, а также на плавающих льдинах — с использованием огнестрельного оружия; с использованием гладкоствольных ружей, крючковой снастью». Охотиться на нерпу можно будет также в определенное время и определенных местах.
Проектом документа предлагается запретить добычу животного в южной части Байкала, «ограниченной прямой исходной линией, соединяющей северную оконечность мыса Верхнее Изголовье на полуострове Святой Нос с наиболее удаленной в сторону озера точкой мыса Покойники, расположенного на западном побережье озера — с 1 января по 1 апреля и с распаления (таяния — ред.) льда по 31 декабря», а также в северной части озера, ограниченной той же линией, «с 1 января по 10 апреля и с распаления льда по 31 декабря».
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