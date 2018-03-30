В Кургане презентовали юбилейную монету

Сегодня, 30 марта, жители Зауралья смогут не только увидеть уникальную юбилейную монету, выпущенную к юбилею Курганской области , но и расплатиться ею за покупки. И пусть номинал у монеты невелик — всего 10 рублей, коллекционеры дадут за нее в десятки раз больше. Тираж у «десятчика» — 10 миллионов. Помимо номинала на монете изображены ветви лавра и дуба.

На оборотной стороне отчеканен герб Курганской области. Примечательно то, что порядковый номер юбилейной монеты в серии «Российская Федерация», аналогичен номеру региона — 45.