Военные действия — не причина для списания долга, если поставки товара продолжаются

ЗАО «Эвалар» обратилось в суд с требованием признать незаконным решение ИФНС о привлечении его к ответственности.

По итогам проверки правильности исчисления и уплаты налога на прибыль за период 2012 — 2014 годов инспекторы включили в состав доходов суммы долга, которые, как утверждал заявитель, являлись безнадежными в связи с военными действиями на территории Украины

Сумма долга составила 31 млн рублей.

Между Обществом и ООО «Бад-Алтай», находящимся в Донецке , был заключен договор поставки биологически активных добавок.

Условиями договора было предусмотрено освобождение от обязанностей по оплате товара при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

О невозможности исполнения договора сторонам полагалось уведомить друг друга с предоставлением доказательств.

07.04.2014 ООО «Бад-Алтай» такое уведомление и отправил в адрес ЗАО «Эвалар».

Причины невозможности исполнения договора у донецкой компании были следующие:

отсутствие денежных средств; объявленное 07.04.2014 Советом национальной безопасности Украины решение о проведении контртеррористической операции, в том числе в Донецкой области.

По этим основаниям, ЗАО «Эвалар» признало долг безнадежным и включило его во внереализационные расходы по налогу на прибыль.

Суды разъяснили следующее:

-факт отсутствия денег не является причиной для списания задолженности;

-наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.

Именно это и произошло.

Дело в том, что отношения между компаниями с наступлением военных действий не прекратились.

В 2015 и 2016 годах поставки продолжались, то есть ЗАО «Эвалар» интерес к договору не утратил, следовательно, ответственность за невыполнение требований законодательства принял на себя.

А раз поставки продолжались, истец имел право и возможность требовать оплату задолженности у покупателя, но этого не сделал.

В материалах дела отсутствовали доказательства того, что ЗАО «Эвалар» предпринимало какие-либо меры по взысканию задолженности с ООО «Бад-Алтай».

Не способствовал интересам Общества и установленный судами факт переезда ООО «Бад-Алтай» в Киев в сентябре 2014 года, где военные действия в тот период не велись.

Таким образом, обстоятельства непреодолимой силы отпали, договор продолжал свое действие.

Поэтому, оснований для удовлетворения требований Общества Верховный Суд не увидел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 304-КГ17-20561

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