Вешняковцы теперь могут напрямую звонить в Единый диспетчерский Центр

Начиная со 2 апреля все звонки, поступающие от жителей в диспетчерские службы, будут переадресовываться на прямой номер контактного центра Единого диспетчерского Центра (ЕДЦ). Об этом вешняковцам рассказали сотрудники Отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Вешняки.

Они уточнили, что раньше звонки принимались отдельно на номера Объединённых диспетчерских служб, Центральных диспетчерских служб и районных диспетчерских служб, а теперь все обращения станут перенаправляться в Единый диспетчерский Центр. Позвонить в контакт-центр ЕДЦ можно по телефону 8 (495) 539-53-53.

В районе Вешняки функционируют семь Объединённых диспетчерских служб. В сферу их деятельности входит сбор информации, контроль за состоянием и уборкой придворовых территорий, очищением фасадов и кровель зданий; выработка оперативных мер при возникновении экстренных ситуаций; а также контроль своевременного выполнения заявок, поступающих от жителей.

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