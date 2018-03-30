В Оренбурге обсудили актуальные вопросы местного самоуправления

Саратова, Ульяновска, Оренбурге прошел семинар-совещание Ассоциации городов Поволжья. Идея объединить города Поволжья для координации деятельности муниципальных властей и более эффективного осуществления прав и интересов их жителей возникла еще в 1998 году. Тогда, 27 октября, в Самаре подписали договор об учреждении Ассоциации руководители семи городов: Казани , Нижнего Новгорода, Пензы Чебоксар и Самары.

В настоящее время это одна из наиболее динамично развивающихся межрегиональных ассоциаций России . Входящие в нее города являются ближайшими соседями, имеют много общего в структуре управления городским хозяйством и многие проблемы также схожи. Это позволяет эффективно и оперативно использоватьопыт соседей.

— Проблемы, которые решает городская власть в Оренбурге, так или иначе, актуальны и для других городов Поволжья. Неслучайно, принимая решения, городской Совет всегда изучает опыт других муниципалитетов. Сегодня у нас есть возможность обсудить эти темы в ходе личной встречи с коллегами, — отметила председатель городского Совета Ольга Березнева. — Еще один немаловажный фактор — участие в сегодняшнем семинаре представителей Государственной Думы . Мы стараемся регулярно встречаться с представителями федеральной законодательной власти и обсуждать развитие муниципалитета, вносить свои предложения по изменению существующего законодательства.

Решение о вступлении Оренбурга в Ассоциацию было принято 1 марта 2016 года. За два года наш город стал активным участником её работы, важная составляющая которой — оперативный обмен информацией между муниципальными образованиями.

В Оренбурге обсуждали перераспределение полномочий между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, правовые проблемы деятельности административных комиссий и многое другое.

— Сегодняшний семинар включен в план работы Ассоциации по инициативе администрации Оренбурга. Об актуальности заявленных тем можно говорить долго: наша задача узнать больше об опыте разных городов в решении этих проблем и выслушать экспертов, приглашенных на нашу сегодняшнюю встречу, — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Впрочем, говорили участники не только о местных нормах. Львиная доля времени семинара-совещания была посвящена обсуждению федеральных законов, которые, так или иначе, сказываются на работе муниципалитетов.

-Местное самоуправление — это такой уровень публичной власти, который касается каждого жителя. Сегодня мы говорим о том, что на федеральном уровне идет кардинальное изменение концепции, изначально заложенной в 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»: определенный отказ от поселенческого построения местного самоуправления. Укрупнения муниципальных образований коснулись всей России, но, исходя из недавнего послания Президента, мы видим, что к этому вопросу сейчас возвращаются: практика показала, что это не всегда эффективно. И обсуждать эту тему важно именно на таких встречах, где собираются представители федеральной, региональной и местной властей, — подчеркнул заместитель руководителя аппарата Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Алексей Павлов

В результате работы сложился целый перечень предложений участниковпо внесению изменений в федеральное законодательство. А завершился семинар не принятием резолюции, а менее официальной частью программы: обзорной экскурсией по Оренбургу, в котором часть участников побывала впервые.