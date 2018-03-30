Власти заявили, что оператора «Ядрово» привлекут к ответственности

Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев . Кроме того, сообщает, что свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии.

«Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берём необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — цитирует РИА Новости Вихарева.

Ранее сообщалось, что спасатели раздают жителям Волоколамска средства индивидуальной защиты в связи с объявлением режима повышенной готовности.

Телеканал «360» также передавал, что в ночь на 28 марта рядом с полигоном произошло кратковременное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.