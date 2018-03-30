Роскомнадзор по решению сельского суда Хакасии внес в реестр запрещенных сайтов портал Gay.ru

Роскомнадзор внес в реестр ресурсов, распространяющих в РФ запрещенную информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях, портал Gay.ru. Соответствующее уведомление () надзорное ведомство направило редакции интернет-издания накануне, 29 марта. На следующий день главный редактор ресурса Эдуард Мишин пообещал подать апелляцию на это решение.

пояснили

в редакции онлайн-издания, Роскомнадзор внес информацию, размещенную на портале, в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Алтайского районного суда села Белый Яр в республике Хакасия

Истцом по делу выступил прокурор Алтайского района Хакасии, а также Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Вердикт суда, который огласила судья Ольга Квасова, вступил в силу 22 декабря 2017 года.

Основанием для блокировки портала Gay.ru стало «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, признанной запрещенной на территории РФ». Накануне сайт получил из Роскомнадзора «стандартное письмо» о необходимости незамедлительного удаления информации, распространение которой в России запрещено".

Согласно уведомлению надзорного ведомства, на портале Gay.ru размещена информация «для распространения среди несовершеннолетних», которая может вызвать у них «интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и искаженность представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Более того, в надзорном ведомстве подчеркнули, что материалы портала Gay.ru могут вызвать у несовершеннолетних желание «заняться нетрадиционными сексуальными отношениями, что представляет реальную угрозу их здоровью».

В разговоре с главный редактор ресурса Эдуард Мишин подчеркнул, что в России нет закона, по которому «распространение информации об однополых отношениях является запрещенным». По его словам, редакция Gay.ru уже готовит «жалобы и апелляции».

"Суд вызвал представителя Роскомнадзора, который сказал, что на сайте Gay.ru есть информация, к которой могут получить доступ в том числе дети. Если мы ее не удалим, сайт будет заблокирован в течение 30 дней. Роскомнадзор не указал, какую именно информацию удалить. Ни я, ни кто-то из редакции не является ответчиком по данному делу", — добавил главный редактор.

Интернет-ресурс Gay.ru существует с сентября 1997 года и входит в международную ЛГБТ-ассоциацию. Статистика Similarweb показывает, что в месяц его посещали до 1,5 млн человек, 2/3 посетителей заходили с российских IP-адресов, отмечает