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В Западной Вирджинии запустили пилотный проект выборов на блокчейн
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В Западной Вирджинии запустили пилотный проект выборов на блокчейн 

BitCryptoNews 44 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Избиратели США смогут впервые применить блокчейн-технологию для мобильного голосования после того, как она будет опробована в штате Западная Вирджиния.
Зарегистрированные избиратели-военнослужащие смогут воспользоваться новой блокчейн-платформой для участия в мобильном голосовании на предварительных выборах, в период с 23 марта и до дня основных выборов 8 мая.
Платформа доступна для избирателей лишь двух округов и является совместным предприятием Секретариата штата Западная Вирджиния, технического провайдера Voatz, компаний Tusk/Montgomery Philanthropies, New America и платформы Blockchain Trust Accelerator.
Этот пилотный проект является пока единственный в Соединенных Штатах. Приложение для мобильного голосования работает на блокчейн-технологии, что обеспечивает надежность процесса голосования. До недавних пор США не отличались значительными успехами в безопасном голосовании на базе блокчейна, если сравнивать с другими странами, такими, как Эстония.
Правительственные организации по всему миру, включая Бразилию, Эстонию, Данию, Южную корею и Швейцарию, активно работают в сфере интеграции блокчейн-технологий.
Для использования блокчейн-сервиса законопослушным избирателям потребуется лишь мобильное устройство, совместимое с операционной системой Apple или Android, и подтвержденный действующий ID штата или федеральный ID.
О том, как технология блокчейн помогает сделать выборы честными и легитимными читайте в наших материалах «Голосуй или проиграешь: как блокчейн сможет изменить ход выборов», «Что мог бы изменить блокчейн в выборах в РФ».
фото: Pexels
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