В Западной Вирджинии запустили пилотный проект выборов на блокчейн

Избиратели США смогут впервые применить блокчейн-технологию для мобильного голосования после того, как она будет опробована в штате Западная Вирджиния.

Зарегистрированные избиратели-военнослужащие смогут воспользоваться новой блокчейн-платформой для участия в мобильном голосовании на предварительных выборах, в период с 23 марта и до дня основных выборов 8 мая.

Платформа доступна для избирателей лишь двух округов и является совместным предприятием Секретариата штата Западная Вирджиния, технического провайдера Voatz, компаний Tusk/Montgomery Philanthropies, New America и платформы Blockchain Trust Accelerator.

Этот пилотный проект является пока единственный в Соединенных Штатах. Приложение для мобильного голосования работает на блокчейн-технологии, что обеспечивает надежность процесса голосования. До недавних пор США не отличались значительными успехами в безопасном голосовании на базе блокчейна, если сравнивать с другими странами, такими, как Эстония

Для использования блокчейн-сервиса законопослушным избирателям потребуется лишь мобильное устройство, совместимое с операционной системой Apple или Android, и подтвержденный действующий ID штата или федеральный ID.

О том, как технология блокчейн помогает сделать выборы честными и легитимными читайте в наших материалах «Голосуй или проиграешь: как блокчейн сможет изменить ход выборов», «Что мог бы изменить блокчейн в выборах в РФ ».

фото: Pexels