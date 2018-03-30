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Все попытки давления на Россию получат адекватный ответ, заявил Железняк
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Все попытки давления на Россию получат адекватный ответ, заявил Железняк 

РИА Новости 46 минут назад
РИА НОВОСТИ. ВСЕ ПОПЫТКИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ НА РФ И УЩЕМЛЕНИЯ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РОССИЙСКИХ СМИ, БУДУТ ПОЛУЧАТЬ АДЕКВАТНЫЙ ОТПОР — ЖЕЛЕЗНЯК
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