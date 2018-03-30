С 1 апреля у 100 тысяч жителей Ленобласти и Петербурга вырастут социальные пенсии

C 1 апреля вырастут все социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплачиваемые через органы Пенсионного фонда РФ , будут повышены на 2,9%.

Индексация ожидает получателей выплат по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также коснется получателей социальных пенсий (по старости, по потере кормильца, по инвалидности).