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С 1 апреля у 100 тысяч жителей Ленобласти и Петербурга вырастут социальные пенсии
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С 1 апреля у 100 тысяч жителей Ленобласти и Петербурга вырастут социальные пенсии 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
C 1 апреля вырастут все социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплачиваемые через органы Пенсионного фонда РФ, будут повышены на 2,9%.
Индексация ожидает получателей выплат по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также коснется получателей социальных пенсий (по старости, по потере кормильца, по инвалидности).
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге количество получателей социальных пенсий составляет более 100 тыс. человек, уточнили ivbg.ru в пресс-службе областного правительства.
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