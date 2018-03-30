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В Уфе построят высокотехнологичное хранилище наличных денег
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В Уфе построят высокотехнологичное хранилище наличных денег 

АиФ-Уфа 47 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 30 марта началось строительство нового высокотехнологичного кассового узла — центра хранения и обработки наличных денег. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
«Новый кассовый узел будет хорошим подарком к юбилею Башкортостана и прослужит долгую и добрую службу в области налично-денежного обращения в республике», — сказал премьер-министр региона Рустэм Марданов.
Новый кассовый узел планируется открыть в 2019 году. Это позволит увеличить скорость и качество кассового обслуживания кредитных организаций, снизить издержки на хранение денег и оптимизировать процессы обработки банкнот и монеты.
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