В Уфе построят высокотехнологичное хранилище наличных денег

Уфе 30 марта началось строительство нового высокотехнологичного кассового узла — центра хранения и обработки наличных денег. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«Новый кассовый узел будет хорошим подарком к юбилею Башкортостана и прослужит долгую и добрую службу в области налично-денежного обращения в республике», — сказал премьер-министр региона Рустэм Марданов

Новый кассовый узел планируется открыть в 2019 году. Это позволит увеличить скорость и качество кассового обслуживания кредитных организаций, снизить издержки на хранение денег и оптимизировать процессы обработки банкнот и монеты.