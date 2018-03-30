Членам НКО рекомендовали призвать глав муниципалитетов снизить земельный налог для многодетных семей

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова порекомендовала представителям некоммерческих общественных организаций (НКО), которые занимаются вопросами многодетных семей, призывать глав муниципалитетов снижать налог на землю для многодетных земель. Соответствующая рекомендация была озвучена в ходе круглого стола, посвященного мониторингу реализации указа президента РФ от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» с представителями региональных общественных организаций.

«Иногда к нам приходят идеи, касающиеся земельных участков, которые мы раздали повсеместно по стране, и теперь у нас они частично пустующие. Но, в том числе, мы говорим и о тех участках, которые многодетные семьи получили как подарок от государства. Так вот, нам коллеги из Минфина предлагают: «давайте повысим ставку, если не используется по назначению земельный участок». Давайте, но мы с коллегами поправку отправили, что повышайте, но за исключением семей, имеющих троих и более детей. Может быть, надо дойти через те программы, которые освобождают вас вплоть до 0% от земельного налога на те участки, которые вам субъект раздал. И правильно делают те общественные организации, которые рассылают письма по муниципалитетам. Мне кажется, что нашим главам муниципалитетов нужно об этом напомнить, и вы — именно те люди, которые могут это делать», — сказала сенатор.

Она пояснила, что такое напоминание может распространить практику снижения земельного налога для многодетных семей.

«Есть бюджет региона, он распадается на бюджет муниципалитетов. Если глава муниципалитета видит, что 20 других предоставили льготу многодетным семьям и снижают налог на землю, наверное, он призадумается, исходя из своих финансовых возможностей, что он может сделать», — считает Е. Попова.