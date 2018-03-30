На Ямале будут растить блестящих дипломатов

Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров , — сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках соглашения будут проводиться совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию ямальских детей и молодёжи в сфере международных отношений и дипломатии.