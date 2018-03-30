На Ямале будут растить блестящих дипломатов 

Сегодня, 30 марта, в Москве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО и Дипломатической академией Министерства иностранных дел РФ.
Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров, — сообщает пресс-служба главы региона.
В рамках соглашения будут проводиться совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию ямальских детей и молодёжи в сфере международных отношений и дипломатии.
Отметим, 28 марта завершилась образовательная поездка в Москву ямальских школьников — участников клуба юных дипломатов из Салехарда и Лабытнанги. Юные северяне побывали в здании Министерства иностранных дел России, где познакомились с работой департаментов ведомства и встретились с представителями совета молодых дипломатов МИД России. Для школьников организовали экскурсию в Центре истории российской дипломатической службы МИД России. Также ямальские школьники посетили и Дипломатическую академию МИД России: познакомились с просветительско-профориентационной программой «Лестница успеха юного международника и дипломата», в том числе с профориентационными проектами ситуативного моделирования: «Школьная модель ООН», «Школьная модель G20» и другими, а также с комплексом международных программ «Дети — послы мира!».