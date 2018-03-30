Патриарх: Сербия надеется на помощь России в вопросе сохранения Косово

Отвечая на вопрос о том, каково положение сербов через 10 лет после одностороннего провозглашения «независимости» косовскими албанцами (в 2008 году), патриарх отметил, что Косово — это «большая проблема и большая рана сербского народа», а в прошлом — это место, где формировались сербская история, государственность и духовность.

"Там находятся самые великие наши святыни. В городе Печ , в монастыре «Печская Патриархия», находится официальная резиденция сербских архиепископов и патриархов. И поэтому мы говорим, что Сербия без Косово — это как человек без сердца", — сказал патриарх.

Он признал, что после 1999 года — бомбардировок странами НАТО суверенной Югославии — храмы и монастыри в Косово и Метохии, в основном, были разрушены и сожжены. «Систематически уничтожаются наши кладбища. Вообще косовские албанцы стремятся к тому, чтобы стереть любое доказательство нашего присутствия на этой земле», — отметил глава Сербской церкви.

По словам патриарха, сейчас Сербия настойчиво борется за то, чтобы сохранить Косово в составе страны, поскольку «эта земля отнимается от Сербии неоправданно».

"Мы делаем все возможное, чтобы сопротивляться давлению тех стран, которые так несправедливо ведут себя по отношению к нам, имея в виду признание Косово. Это самая большая неправда, которую совершили «сильные мира сего» и которая будет иметь серьезнейшие последствия для всего мира. Мы, вместе с тем, выражаем надежду на то, что многие страны переменят свою позицию. В особенности же мы надеемся на Россию, которая занимает ведущие позиции в мире. Наши силы малы, и мы очень нуждаемся в помощи со стороны братской России и Русской православной церкви", — заявил патриарх.

Он напомнил, что Сербию и Россию объединяют общая вера, история и культура, и на протяжении веков отношения между двумя странами всегда были самыми братскими. В самые тяжелые периоды сербской истории, отметил собеседник агентства, Российское государство всегда оказывало помощь Сербии.

"И сегодня, когда многие государства заняли антироссийскую позицию, мы остались на стороне России. Нам это многие ставят в упрек, я не хочу напоминать, о ком идет речь. Эти люди всячески препятствуют вхождению Сербии в Евросоюз , называя нас «малой Россией». Мы ничего против этого не имеем — даже рады, что нас так называют", — добавил патриарх Ириней.