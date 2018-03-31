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Проведение Грудининым экофорума эксперты назвали пиаром
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Проведение Грудининым экофорума эксперты назвали пиаром 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, участвовавший в выборах президента РФ 18 марта от партии КПРФ, решил провести форум по вопросам экологии, чтобы напомнить журналистам о себе. Такое мнение высказали эксперты, передает НСН.
По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, выборы для Грудинина были, с одной стороны, хорошие, потому что все о нем узнали. С другой — негативные, потому как кандидат от КПРФ показал наихудший результат за всю историю партии.
"Он хочет продолжить капитализацию своего образа, а одной из наиболее востребованных сегодня тем является тема экологии (наравне с темой безопасности)", — сказал эксперт.
Смирнов отметил, что Грудинин никогда не поднимал тему экологии во время предвыборной кампании. Но после протестов в Волоколамске тема свалок стала востребованной и «Грудинин пытается ее застолбить за собой».
Председатель организации «Крестьянский фронт» Евгений Авсеенко в свою очередь отметил, что привлечение общественности к контролю в сфере экологии необходимо, однако Павел Грудинин, по его мнению, «пытается использовать ситуацию в своих целях».
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