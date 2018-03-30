Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром

Проведение директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым экологической конференции — это попытка пиариться на проблеме свалок, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Если бы он хотел помочь жителям Подмосковья или того же Волоколамска , то без конференций построил бы мусоросжигательный завод. Земля у него есть, ему ничего не надо. Деньги, как известно, по всяким заграничным счетам, у него тоже есть. Ну сделай что-то для людей, просто для людей! Не для понтов, чтобы потом «продавать» этот ход, как он «продавал» информацию о том, что подарил квартиры в своем Совхозе имени Ленина или, как говорил, что построил там социализм, а потому, что это просто необходимо и нужно», — отметил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что вместо этого на землях «Совхоза имени Ленина» расположены торгово-развлекательные центры. «Я имею ввиду эти огромные „Меги“ и прочие», — пояснил он.

«По уровню доходов современный мусоросжигательный завод, который утилизирует эти все отходы без вреда для экологии, — бизнес не менее прибыльный, чем строительство ТЦ. Кроме того, такой поступок был бы лучшей пиар акцией — политической, неполитической, просто человеческой», — отметил Мартынов.

Собеседник отметил, что жителям Волоколамска не нужна политизация проблемы с полигоном ТБО «Ядрово». «Людям важнее дышать чистым воздухом, а не вдыхать отравленные газы со свалки», — указал политолог. По его мнению, своей инициативой провести конференцию Грудинин лишь подхватывает тренд других российских оппозиционеров на «раскачивание лодки».

Складывается впечатление, что наши оппозиционеры убеждены в том, что если есть повод, то надо «покачать», вместо того, чтобы переживать со всей страной, а потом найти решения, они пиарятся, подчеркнул Мартынов. «Это они делали и на Пушкинской площади, на стихийном траурном митинге, где люди с цветами выражали сочувствие к кемеровской трагедии. Да, там не было Павла Грудинина, но были активисты „Открытой России“ Михаила Ходорковского Алексей Навальный . Своими действиями Грудинин встает в один ряд с этими людьми», — уверен он.

Не исключил Мартынов, что пиар Грудинина с экологической конференцией может быть связан с его губернаторскими амбициями. «Грудинин — это человек, который просто так ничего не делает. Версию о пиаре для губернаторской кампании поэтому я не исключаю», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин намерен 31 марта провести в возглавляемом им «Совхозе имени Ленина» провести экологическую конференцию. Такая идея посетила его как раз после обострения проблемы выбросов свалочного газа в подмосковном Волоколмаске.

Напомним, в четверг сообщалось, что для решения проблемы свалки под Волоколамском администрация президента обращалась за помощью к ученым. Также власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово», на котором накануне зафиксировали очередной выброс свалочного газа, после которого концентрация сероводорода в атмосфере превысила норму в 12 раз.

После массовых протестов местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку, губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.