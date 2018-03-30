В Чувашии на трассе М-7 возведут эстакаду к мосту через Суру 

Ее строительство начнется в текущем году после определения подрядной организации, сообщает Росавтодор.
После выбора компании специалисты приступят к разработке и строительству дорожной развязки на подъезде к новому мосту. Непосредственно далее начнется возведение автодорожной эстакады длиной 768 метров.
На транспортном объекте будут установлены 33-метровые сборные железобетонные балки на опоры, барьеры и перила, мачты освещения.
Кроме того, планируется устройство очистных сооружений с водоотводными лотками, систем видеонаблюдения и предупреждения образования обледенения дорожного покрытия. Большое внимание будет уделено противооползневым мероприятиям.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год.
Фото: gov.cap.ru