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В Чувашии на трассе М-7 возведут эстакаду к мосту через Суру
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В Чувашии на трассе М-7 возведут эстакаду к мосту через Суру 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ее строительство начнется в текущем году после определения подрядной организации, сообщает Росавтодор.
После выбора компании специалисты приступят к разработке и строительству дорожной развязки на подъезде к новому мосту. Непосредственно далее начнется возведение автодорожной эстакады длиной 768 метров.
На транспортном объекте будут установлены 33-метровые сборные железобетонные балки на опоры, барьеры и перила, мачты освещения.
Кроме того, планируется устройство очистных сооружений с водоотводными лотками, систем видеонаблюдения и предупреждения образования обледенения дорожного покрытия. Большое внимание будет уделено противооползневым мероприятиям.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год.
Фото: gov.cap.ru
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