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Прокуратура выявила в Ижевске 20 водителей-наркоманов
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Прокуратура выявила в Ижевске 20 водителей-наркоманов 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Ленинского района Ижевска проела проверки и выявила 20 водителей-наркоманов. Люли с таким диагнозом не могут управлять транспортом, сообщает пресс-служба ведомства.
Все эти автомобилисты стояли на учете в БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР».
Прокуратура направила в суд иски о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Они сейчас находятся на рассмотрении.
В 2017 году водительских прав были лишены 105 лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
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