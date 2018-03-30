Прокуратура выявила в Ижевске 20 водителей-наркоманов 

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Ленинского района Ижевска проела проверки и выявила 20 водителей-наркоманов. Люли с таким диагнозом не могут управлять транспортом, сообщает пресс-служба ведомства.
Все эти автомобилисты стояли на учете в БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР».
Прокуратура направила в суд иски о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Они сейчас находятся на рассмотрении.
В 2017 году водительских прав были лишены 105 лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.