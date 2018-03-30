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«Умную» систему контроля безопасности внедрят в одной из школ Новосибирска
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«Умную» систему контроля безопасности внедрят в одной из школ Новосибирска 

ТАСС 57 минут назад
НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/ Система, позволяющая с любого компьютера следить за безопасностью, заработает в апреле в средней общеобразовательной школе №29 города Новосибирска. Об этом рассказал в пятницу в пресс-центре ТАСС генеральный директор НПО «Автоматика», занимавшегося разработкой и установкой «умной» системы, Александр Шелепов.
"Система, которая будет автоматически контролировать в школе безопасность и энергосбережение, позволяет наглядно осуществлять управление объектом. Сейчас мы ведем доработку проекта, добавляем недостающие модули, чтобы синхронизировать все службы. В начале апреля система будет полностью готова", — рассказал он.
По словам Шелепова, система работает на любом компьютере и при внештатной ситуации указывает конкретное место ее возникновения и мгновенно подает сигнал оповещения всем экстренным службам, одновременно отправляя смс-сообщения об угрозе по заданному списку номеров. Кроме того, система ведет учет аварийных ситуаций с указанием причин их возникновения. Самая простая подобная система для обеспечения безопасности в школе стоит от 1 до 3 млн рублей.
"Если бы такая система была установлена в кемеровском ТЦ, то тогда возможность человеческого фактора была бы исключена, а также было бы сразу понятно, где конкретно находится источник возгорания", — сказал присутствующий на пресс-конференции начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Установка «умной» системы по контролю безопасности в одной из школ была заказана по итогам II Международного форума-выставки «Городские технологии», проходившем в Новосибирске в 2017 году. Проект реализован департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства совместно с департаментом образования мэрии Новосибирска.
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