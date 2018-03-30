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«Здесь я нашёл таких людей, какими хотел бы видеть всех остальных»
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«Здесь я нашёл таких людей, какими хотел бы видеть всех остальных» 

Дальний Восток 52 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Самая высокая гора Якутии и всего хребта Черского (Победа) кажется маленькой по сравнению с вершинами Памира, Гималаев и Каракорума, но именно она стала целью легенды мирового альпинизма Симоне Моро. Сложная логистика, температуры за минус 50 и полное непонимание, чего ждать от горы в условиях суровой якутской зимы. Никто в истории не совершал подобного, и многим зимнее восхождение на Победу казалось невозможным, но 11 февраля Симоне Моро и Тамара Лунгер сумели доказать обратное. Редакция DV поговорила с итальянскими альпинистами и узнала, каково это — покорить одну из самых холодных гор Земли
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