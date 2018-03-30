На Ямале после падения снежных глыб на детей выявлены нарушения в работе УК

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверила работу управляющих компаний в Пуровском и Шурышкарском районах, где от схода снега пострадали дети.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, по выявленным фактам несвоевременной очистки кровель внесено 25 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено девять дел об административных правонарушениях.

«Несмотря на комплекс принятых мер прокурорского реагирования, отдельные лица, ответственные за безопасное содержание зданий, требования закона не исполняют», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Директору управляющей организации «Жилкомфорт», не обеспечившей очистку от снега козырька дома в Тарко-Сале и руководителю МКУ «ПТО», ответственного за обслуживание здания в селе Мужи внесены представления.

В Шурышкарском районе возбуждено дело об административном правонарушении.

«По факту нарушения правил благоустройства МКУ «ПТО» назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей. Представитель ООО «Жилкомфорт» вызван в прокуратуру Пуровского района для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица. В настоящий момент выясняется вопрос виновности в происшествиях конкретных должностных лиц ООО «Жилкомфорт» и МКУ «ПТО». Ход и результат проверок находится на контроле прокуратуры автономного округа», — отмечают в пресс-службе ведомства.