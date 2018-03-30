Весна по-нашему: салехардцев 31 марта зовут Snegovik-party

Культурно-досуговый центр «Наследие» в субботу, 31 марта, организует в Салехарде Snegovik-party.

Юных салехардцев вместе с родителями, а также всех любителей зимы и зимних видов развлечений ждут развлекательные игры, конкурсы, викторины и танцы в Городском саду. Начало программы запланировано на 12 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Самым ярким событием обещает стать снежный батл «Залепи» — участникам предложат слепить кративного снеговика.

Мероприятие для всей семьи проходит в рамках зимнего городского фестиваля «Выходи гулять».