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Весна по-нашему: салехардцев 31 марта зовут Snegovik-party
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Весна по-нашему: салехардцев 31 марта зовут Snegovik-party 

Красный Север 54 минуты назад
Фото: Красный Север
Культурно-досуговый центр «Наследие» в субботу, 31 марта, организует в Салехарде Snegovik-party.
Юных салехардцев вместе с родителями, а также всех любителей зимы и зимних видов развлечений ждут развлекательные игры, конкурсы, викторины и танцы в Городском саду. Начало программы запланировано на 12 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Самым ярким событием обещает стать снежный батл «Залепи» — участникам предложат слепить кративного снеговика.
Мероприятие для всей семьи проходит в рамках зимнего городского фестиваля «Выходи гулять».
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