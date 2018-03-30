Физик Хуан Малдасена награжден медалью Лоренца

Королевская академия наук и искусств Нидерландов присудила Медаль Лоренца физику-теоретику из США Хуану Малдасене. Награда досталась ему благодаря «прорывным и новаторским работам по теоретической физике за последние два десятилетия». Вручение состоится 19 ноября в Амстердаме . Об этом сообщается на сайте Академии.

Хуан Малдасена родился в 1968 году в Аргентине . В 1996 году получил степень PhD в Принстонском университете в США. Он один из самых известных физиков-теоретиков современности, его индекс Хирша согласно базе денных по физике высоких энергий INSPIRE-HEP составляет 93. Самые известные работы Малдасены связаны с теорией струн и AdS/CFT-соответствием. Последняя идея связывает используемое в теориях квантовой гравитации и теории струн пространство анти-де Ситтера и конформные теории поля, описывающие элементарные частицы.

AdS/CFT-соответствие Малдасена предложил в работе 1997 года. С тех пор на эту тему было написано множество работ — как сугубо теоретических, так и имеющих отношение к современным экспериментам. В частности, при помощи этой идеи была предсказана минимальная вязкость сильно взаимодействующей кварк-глюонной плазмы, которая впоследствии была обнаружена в опытах на ускорителях в Брукхейвенской национальной лаборатории и CERN. Также в область интересов Малдасены входит физика ранней Вселенной — в работе 2003 года он показал, что если верна инфляционная модель ранней Вселенной, то это можно доказать, исследуя специфические характеристики реликтового излучения.

Королевская академия наук и искусств Нидерландов учредила медаль Лоренца 11 декабря 1925 года в честь 50-летия, прошедшего с того момента, как свою докторскую степень получил Хендрик Антон Лоренц — выдающийся физик конца XIX — начала XX века, лауреат Нобелевской премии за 1902 год. Медаль Лоренца вручается каждые четыре года за выдающиеся исследования в области теоретической физики, хотя несколько раз была вручена ученым, имеющим непосредственное отношение к экспериментам. Из 21 обладателя медали 11 впоследствии становились нобелевскими лауреатами.