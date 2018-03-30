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Школьники из Тольятти создали промышленного робота-сортировшика
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Школьники из Тольятти создали промышленного робота-сортировшика 

Ридус 58 минут назад
Учащиеся Тольяттинского кванториума, девятиклассники Илья Зарубин и Дмитрий Горкунов разработали робота-манипулятора (сортировщик). Основная функция этой машины — поиск предметов определенного размера и цвета, а также их дальнейшая сортировка, перемещение в пространстве по заданным траекториям.
По оценкам специалистов, ребятам удалось сотворить не простор механическую игрушку, а весьма полезный для промышленности аппарат, который может существенно упростить сложные операции на производстве.
«Я считаю, что будущее за роботизацией. Сейчас во многих сферах роботы могут заменить человека. И в этом нет ничего страшного. Ведь есть очень много опасных профессий, например, спасатели, которые в своей деятельности сталкиваются с огнем и взрывами. И если их в этой работе заменят роботы, наоборот, будет хорошо. Если говорить о промышленных роботах — то преимущества их очевидны. Они могут намного точнее выполнять функции, чем простые рабочие, и им не надо останавливаться, чтобы отдохнуть. Мне интересна тема промышленных роботов, я сейчас изучаю этот вопрос, также увлекаюсь программированием, которое мне пригодится в будущем», — утверждает Илья Зарубин.
Теперь школьники планируют принять участие во всемирной олимпиаде по робототехнике, которая пройдет в ноябре в Таиланде.
«Конечно, хотелось бы очень попасть на всемирную олимпиаду среди школьников по робототехнике, которая пройдет в Таиланде. Хотелось бы посмотреть на знания и умения ребят из других стран. Особенно хорошо, на мой взгляд, робототехника развита в Америке. России тоже надо уделять этому внимание. Ведь за этим — будущее. По моему мнению, государству надо вкладывать в науку больше средств, чем в армию, и сделать университеты и колледжи, где будут преподавать робототехнику», — отметил Зарубин.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что «наличие собственных передовых технологий — это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных компаний, важное условие роста экономики, повышения качества жизни граждан».
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