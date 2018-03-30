В национальном парке «Земля леопарда» появится новый туристический маршрут

В южной части национального парка «Земля леопарда» будет создан новый туристический маршрут, сообщается на официальном сайте АНО «Дальневосточные леопарды».

Новый маршрут получит название «Семиверстка» в честь протекающей в этой местности реки. Он станет первой тропой, доступной как для пешеходов, так и для велосипедистов. Протяженность маршрута составит от 7 до 10 километров.

"Семиверстка" будет оборудована информационными стендами, рассказывающими о парке, правилах поведения на заповедной территории и пожарной безопасности. Посетители получат карту с отмеченными видовыми площадками, местами отдыха, а также точками возможного обнаружения следов диких животных.

Разработка нового маршрута ведется совместно с научным отделом «Земли леопарда». Ожидается, что он сможет принять первых гостей уже в этом году.