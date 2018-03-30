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В национальном парке «Земля леопарда» появится новый туристический маршрут
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В национальном парке «Земля леопарда» появится новый туристический маршрут 

РИА Новости 1 час назад
В южной части национального парка «Земля леопарда» будет создан новый туристический маршрут, сообщается на официальном сайте АНО «Дальневосточные леопарды».
Новый маршрут получит название «Семиверстка» в честь протекающей в этой местности реки. Он станет первой тропой, доступной как для пешеходов, так и для велосипедистов. Протяженность маршрута составит от 7 до 10 километров.
"Семиверстка" будет оборудована информационными стендами, рассказывающими о парке, правилах поведения на заповедной территории и пожарной безопасности. Посетители получат карту с отмеченными видовыми площадками, местами отдыха, а также точками возможного обнаружения следов диких животных.
Разработка нового маршрута ведется совместно с научным отделом «Земли леопарда». Ожидается, что он сможет принять первых гостей уже в этом году.
"Земля леопарда" — национальный парк, созданный с целью сохранения и восстановления популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире, численность которой в России сейчас составляет всего около 70 особей. На сегодняшний день более половины из них живет на «Земле леопарда».
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